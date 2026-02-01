Урожай в Эфиопии и Кении укрепил ожидания поставщиков «specialty coffee»

Свежий урожай кофе в странах Африки формирует благоприятные ожидания для российского рынка «specialty coffee» — сегмента высококачественной арабики из отборных партий. Об этом РИА Новости сообщили отраслевые специалисты компании «Сварщица Екатерина», работающей в нише премиального кофе.

По оценке аналитиков, объемы сбора и характеристики зерна в ключевых странах региона позволяют рассчитывать на стабильные поставки и приемлемую ценовую динамику. Стоимость привычных лотов нового урожая, по их данным, увеличилась незначительно — в среднем на один–два доллара за килограмм.

К основным поставщикам specialty-кофе в Африке традиционно относятся Эфиопия и Кения. Эксперты напомнили, что ранее прогнозировался особенно высокий урожай в Эфиопии благодаря обновлению кофейных плантаций, внедрению более продуктивных сортов и расширению посевных площадей. При этом из-за нестабильности мирового рынка, а также погодных проблем в ряде стран Латинской Америки, Бразилии и Вьетнаме участники отрасли ранее избегали чрезмерно оптимистичных оценок.

Директор по контролю качества компании Анастасия Филиппова отметила, что в текущем сезоне большинство стран региона продемонстрировали высокий сбор и хорошее качество ягод. По ее словам, Кения, как и в предыдущие годы, показала стабильный результат по вкусовым характеристикам кофе, а рост закупочных цен там оказался более сдержанным, чем в Эфиопии.

Участники рынка ожидают, что в перспективе ближайших двух лет возможна постепенная коррекция мировых цен вниз по мере восстановления урожаев в Бразилии и других крупных странах-производителях — при условии отсутствия новых климатических и геополитических потрясений.

Финансовый директор компании Никита Сторожук добавил, что конечная цена кофе определяется не только стоимостью сырья, но и валютным курсом, налоговой и кредитной нагрузкой, а также расходами на оборудование и логистику.

