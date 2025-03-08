Уроженка Ростова-на-Дону организовала сеть публичных домов в Петербурге
Уроженка Ростова-на-Дону создала сеть борделей в Петербурге
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48-летняя уроженка Ростова-на-Дону подозревается в организации сети публичных домов в Санкт-Петербурге. Два из них находились в квартирах в Кудрово Всеволожского района Ленобласти и один – в подвале дома №5 на 4-ой линии Васильевского острова.
Бордели были ликвидированы в марте 2024 года, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Сотрудники правоохранительных органов также задержали двух предполагаемых организаторов подпольного бизнеса, 50-летнего мужчину и 51-летнюю женщину.
В отношении уроженки Ростова-на-Дону, которая выполняла административные функции, возбуждено уголовное дело.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
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