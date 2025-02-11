В администрации главы Дагестана прокомментировали секс-скандал с главврачом

Главы Дагестана Сергея Меликова не было на собрании, где случился сексуальный скандал с главврачом Чародинской ЦРБ. Об этом рассказали в администрации «Газете.Ru» .

Главврач Чародинской ЦРБ занялся сексом с сотрудницей после онлайн-совещания. Начальник и его подчиненная забыли выключить камеру, сообщала Baza. Источник «Газеты.Ru» в администрации главы и правительства республики отметил, что глава Дагестана не стал очевидцем откровенной сцены.

«Меликов на больничном, он не проводит сейчас совещания. Он официально на больничном и отсутствует, это было известно. Это точно было совещание не с Меликовым. У Минздрава, скорее всего, было совещание с главврачами, вот оттуда этот фрагмент», — сказал собеседник.

Отметим, что после скандала с сексом в прямом эфире 67-летний главврач Чародинской ЦРБ ушел на больничный и уволился, сославшись на возраст. Попавшая на видео медсестра продолжает работать в учреждении.

Ранее сообщалось, что в доме Кличко обнаружили бордель c несколькими десятками женщин.