Уроженку Чечни отпустили из отдела полиции в Москве

Девушка ранее заявляла, что боится выходить из отделения, вокруг которого собрались ее родственники. Последние, по словам Лии, сообщили полицейским, что она якобы сбежала, а на самом деле, говорит девушка, ушла она добровольно и просила не выдавать ее родным.

Вокруг участка находились родственники Лии. По данным СМИ, это, якобы, группа подростков и представители диаспоры. Сама девушка проживает в Красногорске, и из Чечни не убегала. Она боится за свою жизнь. По данным различных каналов, на этот счет высказалась и член СПЧ Ева Меркачева. Она заявила, что закон един для всех, и девушку надо спасти.