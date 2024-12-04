Урсула фон дер Ляйен отомстила за своего съеденного пони всем волкам Европы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала решение ряда стран о корректировке охраняемого статуса волков в сторону понижения. Причиной тому стал рост популяции данных хищников, что влияет на сельское хозяйство, сообщает Reuters.

Агентство напомнило, что ранее волк загрыз пони фон дер Ляйен. После чего политик потребовала от стран ЕС предпринять необходимые меры для защиты сельхозживотных. Журналисты провели параллель между этими двумя событиями.

«Волки в Европе станут менее защищены с 2025 года, так как большинство стран континента приняли решение понизить их статус охраны со „строго охраняемого“ до „защищенного“. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку этому решению», — приводится в публикации.

Отмечается, что в соответствии с действующей в Евросоюзе Бернской конвенцией об охране дикой природы корректировка произойдет с 7 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что селфи с убитым волком едва не стоило жизни охотнику в Казахстане.