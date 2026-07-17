Ущемления идут от правительства, а не от людей: что рассказала Рынска о жизни в Латвии
Блогер Рынска заявила, что латвийские власти притесняют русскоязычное население
Журналистка и блогер Божена Рынска, проживающая в Латвии, в интервью каналу Sheinkin40 на YouTube заявила, что власти страны целенаправленно притесняют русскоязычное население. По ее словам, раньше ей так не казалось, но теперь она видит, что ущемления реальны и исходят именно от правительства и депутатов. При этом в бытовом общении, как она отметила, обычные латвийцы русофобии не проявляют.
Рынска выразила недоумение действиями властей, задаваясь вопросом, зачем они сами себе вредят в собственной стране, и назвала политику, направленную против русскоязычных жителей, глупой.