Ущемления идут от правительства, а не от людей: что рассказала Рынска о жизни в Латвии

Журналистка и блогер Божена Рынска, проживающая в Латвии, в интервью каналу Sheinkin40 на YouTube заявила, что власти страны целенаправленно притесняют русскоязычное население. По ее словам, раньше ей так не казалось, но теперь она видит, что ущемления реальны и исходят именно от правительства и депутатов. При этом в бытовом общении, как она отметила, обычные латвийцы русофобии не проявляют.