Усердие творит чудеса: почему «Волшебный клубок» стал любимым местом встреч в Павловском Посаде

В Павловском Посаде уже пятый год работает кружок вязания «Волшебный клубок» — он объединяет мастериц «серебряного возраста». Занятия проходят бесплатно каждый вторник в 10:30 в Выставочном зале «Дома Широкова» в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие».

Инициаторами создания творческого объединения стали представители общественной организации «Ветеранская дружина» — Галина Николаевна Потапова и Надежда Николаевна Родина. По словам Родиной, в «Ветеранской дружине» сегодня состоит более 70 человек, а регулярные занятия по вязанию посещают около 20 мастериц.

Участницы кружка учатся создавать самые разные вещи: начинали с салфеток, ковриков и воротничков, потом перешли к шляпам. Многие приходят без навыков вязания, но постепенно осваивают ремесло и с удовольствием носят вещи, сделанные своими руками.

Галина Потапова, которая обучает вязанию крючком, подчеркивает, что ценность кружка не только в рукоделии, но и в возможности пообщаться. Для участниц это время душевного отдыха — они делятся идеями и рецептами, поддерживают друг друга и получают положительные эмоции от встреч.