Ушел из жизни актер Андрей Бур, известный по ролям в «Полицейском с Рублевки»

Трагическая новость пришла из мира отечественного кино. В возрасте 46 лет скончался актер Андрей Бур (Бурычев), известный зрителям по роли в популярном сериале «Полицейский с Рублевки».

Печальное известие подтвердил родной брат артиста Олег.

«Ушел из жизни мой брат Андрей Бурычев», — написал он.

Как стало известно, актер ушел из жизни 16 января. Причина смерти на данный момент не разглашается. Информация о кончине Андрея Бура появилась в СМИ лишь сегодня, спустя несколько дней после трагедии.

За свою карьеру артист оставил яркий след в российском кинематографе, создав запоминающиеся образы во множестве успешных проектов. В его фильмографии — роли в таких сериалах, как «Мент в законе-9», «СашаТаня», «Доктор Рихтер», «Ивановы-Ивановы», третьем сезоне «Полицейского с Рублевки» и «Реальные пацаны». Также Бур снялся в новогодней комедии «Ёлки последние».

