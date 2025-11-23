Ушел из жизни британский дизайнер Пол Костелло, создававший наряды для принцессы Дианы

Печальное известие подтвердили представители его модного дома Paul Costelloe Collections, сообщив, что модельер ушел из жизни после непродолжительной болезни, в кругу близких. Об этом сообщает Independent.

Костелло был не просто известным модельером, а личным стилистом принцессы Уэльской, создававшим для нее гардероб на протяжении 14 лет. Он отвечал за создание ее официальных образов, некоторые из которых, как полупрозрачная шифоновая юбка, становились предметом публичных дискуссий.

Помимо работы с королевской семьей, наследие дизайнера включает корпоративную униформу для British Airways и Delta Airlines, а также экипировку для Олимпийской сборной Ирландии.

