Ушел из жизни экс-мэр, руководивший Новокузнецком в «лихие 90-е»
Геннадий Мирошников, занимавший пост исполняющего обязанности главы администрации Новокузнецка с февраля 1996 года по март 1997 года, скончался 1 сентября. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на блог журналиста Ростислава Бардокина.
Информацию о смерти подтвердила официальная страница городской администрации, однако причины смерти бывшего чиновника не раскрываются.
Журналист Ростислав Бардокин отметил, что Мирошников руководил городом в сложный переходный период середины 1990-х годов. Его пребывание на посту пришлось на время экономических преобразований и становления местного самоуправления в постсоветской России.
За год руководства Мирошниковым город переживал значительные социально-экономические изменения, характерные для многих промышленных центров страны в тот период. Новокузнецк, как крупный металлургический узел, требовал особого внимания к вопросам градообразующих предприятий и социальной инфраструктуры.
Несмотря на относительно короткий срок пребывания у власти, Мирошников оставил след в истории города как руководитель, возглавлявший администрацию в один из переломных моментов современной российской истории.
