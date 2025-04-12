Лолита прокомментировала ситуацию с отменой концертов в России

В беседе с KP.RU певица Лолита Милявская заявила , что про обновлений по ситуации с отменой концертов нет, мероприятия продолжают срывать, но она не сдается и продоложает работать.

Общественники все еще мешают деятельности Лолиты Милявской, но она призналась, что старается работать как может. Посещает светские мероприятия и другие проекты, занимается творчеством, съемками и записями. Словом, звезда делает все зависящее от себя, чтобы продолжать сиять.

Так, Лолита появилась на красной дорожке перед концертом в Кремлевском дворце, приуроченном ко дню рождения Авторадио. Там она и пообщалась с журналистами, которые были взовлнованы историей вокруг борьбы певицы и общественников.

«Нет, пока не наладилась (ситуация с отменой выступлений — прим.ред.). Я ничего не делаю для этого, не знаю, что тут делать. У меня нет свободного времени, потому что я всегда была занята», — призналась певица.

Ранее Отар Кушанашвили заявил, что от оставшейся без концертов Лолиты отвернулись коллеги.