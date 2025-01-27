Ушел из жизни композитор Иван Нестеров

В возрасте 70 лет ушел из жизни композитор и автор гимна Усть-Куломского района Республики Коми Иван Нестеров. Об этом сообщили на официальной странице муниципалитета.

Исполнитель оставил заметный след в жизни региона. В течение продолжительного времени он был начальником и худруком концертных ансамблей, оркестров различных родов войск, в том числе Внутренних Войск МВД города Сыктывкар.

Особенно любил играть на баяне, а один из его творческих коллективов удостоили звания «народного». Близкие запомнили Ивана талантливым и целеустремленным человеком, который своей жизнью и творчеством принес «радость многим». Причина смерти работника культуры не приводится. Церемония прощания пройдет 28 января.

Ранее сообщалось о том, что в возрасте 78 лет ушел из жизни американский режиссер, сценарист и продюсер Дэвид Линч.