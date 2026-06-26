Ушел из жизни один из самых известных российских государственных деятелей Сергей Иванов
РИА Новости: на 74 году жизни скончался экс-министр обороны России Сергей Иванов
На 74-м году жизни скончался бывший министр обороны России и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Об этом пишет РИА Новости.
Бывший министр обороны России Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он являлся.
Что известно
В сообщении организации говорится, что Сергей Борисович Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Лига выразила соболезнования его родным, близким, друзьям и коллегам.
Государственная деятельность
Сергей Иванов занимал пост министра обороны России, а позднее работал специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. За годы государственной службы он также занимал ряд других высоких должностей в органах власти.
Официальная информация
На момент публикации причины смерти официально не сообщаются. Информация о месте и времени прощания будет объявлена позднее.