Ушел из жизни один из самых известных российских государственных деятелей Сергей Иванов

На 74-м году жизни скончался бывший министр обороны России и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Об этом пишет РИА Новости.

Бывший министр обороны России Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он являлся.

Что известно

В сообщении организации говорится, что Сергей Борисович Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Лига выразила соболезнования его родным, близким, друзьям и коллегам.

Государственная деятельность

Сергей Иванов занимал пост министра обороны России, а позднее работал специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. За годы государственной службы он также занимал ряд других высоких должностей в органах власти.

Официальная информация

На момент публикации причины смерти официально не сообщаются. Информация о месте и времени прощания будет объявлена позднее.