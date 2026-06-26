Лазарев опубликовал архивное фото школьных лет

Российский певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками архивным фото своих школьных лет, сообщает Super. На снимке певец в классическом костюме и с характерной для конца девяностых прической. Это фото было сделано в 1999 году, когда он окончил московскую школу № 1061. Сейчас это учебное заведение входит в состав ГБОУ «Школа № 806».

В своем обращении к нынешним выпускникам артист пожелал им не бояться перемен и смело идти к своим мечтам. Он подчеркнул, что школьные годы — это важный этап, который формирует личность и помогает найти свое призвание. Сам Лазарев в это время уже начинал свой творческий путь, выступая в составе ансамбля «Непоседы».

Связь певца с родной школой не прервалась. В учебном заведении был создан музей, посвященный его карьере. В экспозиции представлены школьные фотографии, рассказывается о первых шагах на сцене, участии в «Непоседах» и дальнейшем творческом пути. Этот музей стал местом притяжения не только для учеников, но и для поклонников артиста.

Публикация вызвала теплый отклик у подписчиков. Многие отметили, как сильно изменился певец за прошедшие 25 лет, и поблагодарили за ностальгические кадры. Сам Лазарев признался, что школа навсегда осталась в его сердце, и он рад, что может делиться своими воспоминаниями с новыми поколениями.

Ранее певец Сергей Лазарев назвал хиты соцсетей фастфудом без смысловой ценности.