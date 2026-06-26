Чечня скорбит об Иванове: Кадыров назвал его «выдающимся государственным деятелем» и поблагодарил за помощь

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с трогательным обращением в связи с кончиной Сергея Иванова, назвав его уход «тяжелой утратой для страны» и подчеркнув неоценимый вклад экс-министра обороны в восстановление Чечни после военных лет. Об этом сообщает телеграм-канал Рамзана Кадырова.

В своем заявлении глава республики напомнил, что именно в период работы Иванова на посту министра обороны РФ был оказан мощный импульс для возрождения Чеченской Республики. Благодаря его участию принимались важные решения, которые сыграли ключевую роль в восстановлении инфраструктуры, укреплении безопасности и возвращении мирной жизни в регион, переживший тяжелейшие испытания.

Кадыров заявил, что вклад Иванова «невозможно переоценить», и выразил личную признательность за поддержку в те трудные годы. Глава республикивыразил искренние соболезнования родным и близким, пожелав им терпения и душевных сил.

Ранее стало известно, что банный комплекс бизнесмена Кадырова войдет в туристический маршрут Елабуги.