Самолет влетел в самый высокий небоскреб Пекина — дым, хаос и эвакуация

Пекинский деловой центр Чаоян превратился в зону хаоса: легкомоторный самолет местного производства Sunward SA 60L Aurora на полном ходу влетел в 109-этажный небоскреб China Zun, также известный как башня CITIC, пробив дыру в стене 528-метрового гиганта. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 26 июня около 18:00 по местному времени. По данным из открытых источников, борт с регистрационным кодом принадлежал местной компании, занимающейся авиацией общего назначения. Неподтвержденные данные Flightradar24 указывают на серьезное отклонение от маршрута.

На месте работают десятки пожарных машин, полиция оцепила район, а спасатели продолжают разбирать завалы. Информации о жертвах и пострадавших пока нет — официальные власти Китая хранят молчание.

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