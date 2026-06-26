Самолет влетел в самый высокий небоскреб Пекина — дым, хаос и эвакуация
В Пекине легкомоторный самолет врезался в 109-этажный небоскреб China Zun
Фото: [Медиасток.рф]
Пекинский деловой центр Чаоян превратился в зону хаоса: легкомоторный самолет местного производства Sunward SA 60L Aurora на полном ходу влетел в 109-этажный небоскреб China Zun, также известный как башня CITIC, пробив дыру в стене 528-метрового гиганта. Об этом сообщает CNN.
Инцидент произошел 26 июня около 18:00 по местному времени. По данным из открытых источников, борт с регистрационным кодом принадлежал местной компании, занимающейся авиацией общего назначения. Неподтвержденные данные Flightradar24 указывают на серьезное отклонение от маршрута.
На месте работают десятки пожарных машин, полиция оцепила район, а спасатели продолжают разбирать завалы. Информации о жертвах и пострадавших пока нет — официальные власти Китая хранят молчание.
Ранее Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.