На опорах ЛЭП Подмосковья выявили 187 тыс. незаконных подвесов проводов волоконно-оптических линий связи

«Энергетики регулярно выявляют эти нарушения в городских и муниципальных округах Подмосковья, и мы намерены навести порядок, чтобы обеспечить безаварийную работу оборудования и защитить интересы добросовестных игроков рынка», — подчеркнул глава министерства Сергей Воропанов.