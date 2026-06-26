На опорах ЛЭП Подмосковья выявили 187 тыс. незаконных подвесов проводов волоконно-оптических линий связи
В Подмосковье выявили 187 тыс. ВОЛС на опорах линий электропередачи
Фото: [Россети Московский регион]
На опорах линий электропередачи Подмосковья с начала года выявили 187 тыс. незаконных подвесов проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
Нарушения зафиксировали специалисты «Россети Московский регион». Больше всего их выявили в Чехове, Орехово-Зуево и Раменском — 15,3 тыс., 9,6 тыс. и 9,3 тыс. соответственно.
«Энергетики регулярно выявляют эти нарушения в городских и муниципальных округах Подмосковья, и мы намерены навести порядок, чтобы обеспечить безаварийную работу оборудования и защитить интересы добросовестных игроков рынка», — подчеркнул глава министерства Сергей Воропанов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации надзорной деятельности.