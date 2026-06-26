Евгений Калинцев, бывший муж Натальи Штурм, боролся с заболеванием печени

Накануне стало известно, что Калинцев умер за 20 дней до своего 60-летия: 7 июля он должен был отпраздновать день рождения.

Калинцев родился в 1966 году. Он окончил актерско-режиссерскую мастерскую Петра Фоменко в ГИТИСе в 1987 году. С тех пор его жизнь была неразрывно связана с театром. Он работал в «Мастерской Петра Фоменко», Театре-студии «Человек» и «Театре.doc». Более 25 лет его голосом говорил Наполеон в культовом спектакле «Война и мир. Начало романа». Эта роль стала одной из самых значимых в его карьере.

В кино Калинцев дебютировал в 1983 году, снявшись в фильме Сергея Соловьева «Нежный возраст». Затем последовали работы в картинах «Муж и дочь Тамары Александровны», «Бедная Лиза», «Пиковая дама», «Лестница» и «Метаморфозис». Его талант был многогранным: он одинаково органично существовал и на сцене, и перед камерой.

Калинцев был женат на певице Наталье Штурм. Они заключили брак в 1987 году, но позже их отношения прекратились.

Церемония прощания с Калинцевым прошла 24 июня в Москве. Прах актера захоронили на Ваганьковском кладбище. Проститься с ним пришли его коллеги, друзья и поклонники.

Ранее сообщалось, что в Москве простились с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным.