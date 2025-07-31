Ушел из жизни основатель «Ведомостей» и The Moscow Times Дерк Сауэр

Отмечается, что причиной смерти журналиста стали тяжелые травмы, полученные в июне 2025 года во время управления парусной лодкой в Греции. Несмотря на лечение в афинских и амстердамских клиниках, Сауэр так и не оправился от последствий аварии.

Сауэр приехал в Москву в 1989 году и через три года основал издательский дом Independent Media, который выпускал издания «Ведомости» и The Moscow Times, журналы Cosmopolitan, Playboy, Esquire и Harper’s Bazaar.

В 2012–2015 годах медиамагнат возглавлял РБК, превратив его в один из ведущих деловых медиахолдингов. Параллельно с этим Сауэр развивал медиабизнес в Нидерландах, где десять лет руководил престижным фестивалем документального кино IDFA и возглавлял совет директоров газеты NRC Handelsblad.

После продажи российских активов и ухода из РБК Сауэр вернулся на родину, где продолжил заниматься яхтингом — страстью, которая в итоге оборвала его жизнь.

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