Ушел из жизни почетный гражданин Подмосковья Александр Леонов

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Почетный гражданин Московской области, гендиректор, генеральный конструктор АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» Реутова Александр Леонов ушел из жизни 5 апреля в возрасте 74 лет.

Александр Георгиевич родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. В 1975 году окончил Московский авиационный институт по специальности «Летательные аппараты». В том же году пришел инженером-конструктором в Центральное конструкторское бюро машиностроения Реутова. Там Леонов прошел путь до генерального директора и генерального конструктора предприятия.

Леонов был доктором технических наук, членом РАРАН и Академии военных наук. Создал 70 научных трудов, был автором и соавтором более чем 30 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ.

За особые трудовые заслуги перед государством и народом в 2019 году Леонов был удостоен звания Героя Труда РФ. В составе творческого коллектива за работы по созданию, отработке и практическому использованию специальной системы – звания лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники за 2002 год. В 2003 году был удостоен звания «Заслуженный машиностроитель РФ». Был награжден медалями. Постановлением губернатора Московской области от 19 сентября 2022 года ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».

Актуально
Подмосковье