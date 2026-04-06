Ушел из жизни почетный гражданин Подмосковья Александр Леонов

Александр Георгиевич родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. В 1975 году окончил Московский авиационный институт по специальности «Летательные аппараты». В том же году пришел инженером-конструктором в Центральное конструкторское бюро машиностроения Реутова. Там Леонов прошел путь до генерального директора и генерального конструктора предприятия.

Леонов был доктором технических наук, членом РАРАН и Академии военных наук. Создал 70 научных трудов, был автором и соавтором более чем 30 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ.

За особые трудовые заслуги перед государством и народом в 2019 году Леонов был удостоен звания Героя Труда РФ. В составе творческого коллектива за работы по созданию, отработке и практическому использованию специальной системы – звания лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники за 2002 год. В 2003 году был удостоен звания «Заслуженный машиностроитель РФ». Был награжден медалями. Постановлением губернатора Московской области от 19 сентября 2022 года ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».