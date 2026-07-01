Ушел рыбачить на косу и не вернулся: что известно об исчезновении актера из «Бригады» на Оке

В подмосковном Пущино развернулась поисковая операция: на Оке пропал актер и режиссер Александр Высоковский, знакомый зрителям по ролям в сериалах «Бригада» и «Бумер». Тревогу забила супруга Лилия, когда 30 июня артист не вернулся с рыбалки, передает KP.RU .

По ее словам, ранним утром Александр отправился на пущинскую косу — намытый Окой дикий пляж, похожий на дюны. С ним был сын. Около трех часов дня Высоковский ушел немного вперед и исчез. Сын попытался найти отца самостоятельно, но безуспешно. До трех часов ночи семья вместе с сотрудниками МЧС и полиции прочесывала берег. Никаких следов борьбы или личных вещей на песке не обнаружили. Как пояснила Лилия, коса омывается с одной стороны сильным течением, с другой — спокойной водой, а дальше начинаются перекаты с заиленным руслом и резкими перепадами глубины. Человек, идущий по мелководью, может внезапно провалиться и уйти под воду.

К поискам подключились специалисты с эхолотами, водолазы и волонтеры отряда «Лиза Алерт». По словам супруги, эхолоты уже прошли по течению, однако никаких следов Высоковского пока не обнаружено.

Александру Высоковскому 62 года. Он родился в семье военного в Казахстане, после переезда в Москву окончил авиастроительный техникум, отслужил на флоте, затем поступил в Щукинское училище. Служил во МХАТе и Театре имени Станиславского. Широкому зрителю запомнился ролью охранника Саши Белого — Максима Карельского — в «Бригаде», а также снимался в картинах «Бумер», «Марш Турецкого», «Петр Первый». Проявил себя и как режиссер, сценарист и продюсер; его последняя работа — мини-сериал «Я найду тебя через три года». Семнадцать лет назад Высоковский переехал в тихий Пущино, который очень полюбил. В сорок лет освоил профессию пилота гражданской авиации и летал за штурвалом.