Уши, лапы и служба в ПЧС: пожарные из Подмосковья устроили трогательную фотосессию с пушистыми напарниками

Всемирный день домашних животных в Подмосковье отметили по-особенному — не только в семьях, но и на службе. Спасатели Звенигорода и Голицына устроили фотосессию своим необычным коллегам — пушистым напарникам, которые когда-то сами были спасены и теперь стали живыми талисманами пожарных частей, пишет REGIONS .

В Голицыно весной этого года в пожарной части № 244 появилась кошка Муська. Беременное животное инстинктивно искало безопасное место для родов и нашло его прямиком в кабинете начальника части. После того, как подобранных котят раздали в добрые руки, сама Муська осталась на службе. Пожарные кормят и заботятся о ней, а также оказывают ветеринарную помощь при необходимости. Муська стала негласным психологом части — она первая встречает огнеборцев, возвращающихся со сложных вызовов, помогая снять напряжение.

Аналогичная история произошла в звенигородской ПСЧ № 318. В 2021 году пожарные выехали на вызов, где котенок застрял в подвале. Спасатели не просто освободили его, а забрали с собой, отмыли, вылечили и дали кличку Балоша. С тех пор кот вырос и превратился в полноправного члена коллектива, создавая в части особую, почти домашнюю атмосферу.

Эти случаи — часть тенденции. Например, в пожарной части села Узытамак служат коты Дымок и Уголек, а также пес Гидрант, которые участвуют в построениях. В Абзаково попугай жако по кличке Жорик даже научился имитировать звук сирены, став уникальным боевым «сигнальщиком».

Польза такого соседства давно доказана: животные снижают уровень стресса, повышают моральный дух и сплачивают коллектив, выполняя роль неформальных психологов. Именно этим хвостатым специалистам спасатели из Звенигорода посвятили целую фотоссесию.

