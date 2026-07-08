Ушибы на уроке: суд обязал школу выплатить моральный вред юному россиянину

В Пуровском районе ЯНАО прокуратура защитила права четвероклассника, получившего травму во время урока в школе № 2 Тарко-Сале. Виновный сотрудник понес дисциплинарное наказание, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Ученик 4 класса МБОУ СОШ № 2 Тарко-Сале во время урока получил травму. Прокурор не ограничился предписанием директору, а обратился в суд с иском о защите интересов несовершеннолетнего.

Суд встал на сторону школьника и постановил взыскать с образовательного учреждения ₽10 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Помимо денежной выплаты, виновный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.