Ушла из жизни бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина

В последнее время Дружинина работала режиссером-постановщиков.

Руководство и сотрудники Цирка Никулина выразили соболезнования семье режиссера.

Ранее сообщалось, что после долгой борьбы с болезнью умер сооснователь «Аквариума» Анатолий Джордж Гуницкий. Он стоял у истоков популярной группы, писал тексты песен, занимался драматургией и журналистикой, а его влияние на формирование легендарного коллектива трудно переоценить. Уход Джорджа стал потерей не только для коллег по сцене, но и для всей российской рок-культуры.