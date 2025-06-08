Ушла из жизни бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина
Скончалась бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина
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7 июня ушла из жизни бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина. Ей был 51 год. Печальная новость появилась в телеграм-канале пресс-службы цирка.
В последнее время Дружинина работала режиссером-постановщиков.
Руководство и сотрудники Цирка Никулина выразили соболезнования семье режиссера.
Ранее сообщалось, что после долгой борьбы с болезнью умер сооснователь «Аквариума» Анатолий Джордж Гуницкий. Он стоял у истоков популярной группы, писал тексты песен, занимался драматургией и журналистикой, а его влияние на формирование легендарного коллектива трудно переоценить. Уход Джорджа стал потерей не только для коллег по сцене, но и для всей российской рок-культуры.