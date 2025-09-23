Ушла из жизни правозащитница животных и известный философ

В Санкт-Петербурге умерла философ и защитница прав животных Татьяна Горичева. Религиозный мыслитель и основатель издательства «Беседа» скончалась после продолжительной болезни в возрасте 78 лет. Об этом сообщил РБК , ссылаясь на источник в соцсетях.

В Санкт-Петербурге на 79-м году жизни скончалась философ и писательница Татьяна Горичева. Новость о ее смерти распространил литературовед Александр Чанцев, опубликовавший в социальных сетях их совместную фотографию, сделанную около месяца назад в больничной палате. Чанцев отметил, что Горичева долгое время тяжело болела.

Уроженка Ленинграда прошла профессиональный путь от технического переводчика до признанного деятеля религиозно-философской мысли. Ее лекции были востребованы в университетах Европы и Америки, а в период жизни в Париже она основала издательство «Беседа». Помимо философской деятельности, Горичева выступала в защиту прав животных. Об этом стало известно из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее хоккеист любительской команды умер во время матча в Москве.