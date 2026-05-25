Ушла в ночь и не вернулась: в Волгоградской области больше месяца ищут 18-летнюю чеченку

В Ленинском районе Волгоградской области уже более месяца разыскивают 18-летнюю Макку Агаеву. Как стало известно порталу V1.ru , девушка покинула дом в поселке Степной в ночное время 15 апреля, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

По данным издания, Макка не училась и не работала, занималась домашним хозяйством и помогала родителям. Знакомый семьи охарактеризовал ее как замкнутого человека, который редко шел на контакт с окружающими. В качестве одной из версий исчезновения собеседник предположил, что девушка могла тайно вступить в брак и уйти к избраннику.

В Главном управлении МВД по Волгоградской области подтвердили, что заявление о пропаже зарегистрировано, поиски ведутся. Во что была одета пропавшая — неизвестно. Волонтеры распространили приметы: рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы и карие глаза.