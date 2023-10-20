«Ушли с синяками и поцелуями»: инструкторы конной базы в Можайске приняли участие в шоу «Пацанки»

Одну из серий популярного реалити-шоу «Пацанки» снимали на конной базе «Аванпост» в деревне под Можайском. Однако для съемок понадобилась не только территория, но и инструкторы базы, которых пригласили сыграть роль «плохих парней».

Директор эко-фермы Евгений Матузов рассказал сетевому изданию «Новая жизнь», что инструкторы «Аванпоста» занимаются актерским мастерством, поскольку конная база уже не раз становилась площадкой для съемок различных шоу и музыкальных клипов.

В серии «Пацанок» героиням нужно было сходить на свидание — пострелять из лука или ружья, прокатиться на лошади или лодке. При этом, по задумке организаторов реалити-шоу, инструкторы базы, которые играли роль «плохих парней», должны были выводить девушек из себя.

«Некоторые инструкторы получили от девчонок по лицу. Это было предсказуемо. Девушки боевые и за себя постоять могут. Наши ребята вели себя не очень хорошим образом», — рассказал директор конной базы.

Один из инструкторов отметил, что все их действия руководились режиссером через ушные микрофоны, никто из «актеров» не самовольничал. При этом серия «Пацанок» получилась эмоциональной, кто-то из инструкторов ушел со съемок с синяком, а кто-то — с поцелуем.

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