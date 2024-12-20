Условия покупки SIM-карт иностранцами ужесточат в России. Так, с 1 января 2025 года заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с иностранцем или лицом без гражданства будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и при условии подтверждения достоверности сведений о лице посредством единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы.

Предъявить можно будет паспорт, вид на жительство лица без гражданства, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России, разрешение на временное проживание лица без гражданства. Одному лицу может быть выделено не более 10 номеров сотовой связи.

В срок до 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести ранее заключенные договоры об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства в соответствие с новыми правилами. В случае неисполнения указанной обязанности операторы прекратят оказание услуг радиоподвижной телефонной связи по таким договорам.

Новые правила не будут применяться в отношении иностранных граждан, являющихся дипломатическими работниками и членами их семей, а также должностными лицами международных организаций.