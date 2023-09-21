Услуга записи в кружки и секции уже более четырех недель возглавляет топ услуг в Подмосковье

За прошлую неделю жители Подмосковья подали более семидесяти двух тысяч заявлений на получении услуги по запись детей в кружки и секции. Она оказалась самой востребованной услугой на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что услуга онлайн-записи в учреждения дополнительного образования уже более четырех недель возглавляет топ услуг. Записаться в кружки и секции можно до 30 сентября включительно, но при наличии мест прием возможен в течение всего года.

Также среди самых популярных услуг за неделю – «Выписка из домовой книги» (23,5 тыс. заявлений), «Выдача социальных карт жителя Московской области» (16,8 тыс.), «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (14,3 тыс.), «Присвоение адреса» (6,9 тыс.).

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность работы по привлечению врачей в Подмосковье.