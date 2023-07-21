Андрей Воробьев отметил важность работы по привлечению врачей в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» отметил важность привлечения врачей на работу в медучреждения региона. Он подчеркнул, что в области наблюдается дефицит медиков.

«Главный запрос от жителей — это наличие врачей. Врачей общей практики — педиатр, терапевт, и узких специалистов. И это самый сложный вызов. Врачей не хватает, поэтому у нас в Подмосковье действует большая программа, которая предполагает привлечение», - сказал глава региона.

Он напомнил, что врачи, трудоустраивающиеся в Подмосковье, получают дополнительные выплаты, компенсацию аренды жилья. Кроме того, они могут рассчитывать на бесплатный участок земли. В планах – ввести комплексную услугу.

«И сейчас мы хотим сделать комплексную услугу. Врачу давать не только участок земли, но снять еще и головную боль по строительству. Это будет комплексная услуга, которая предполагает строительство дома в ипотеку», - рассказал губернатор.

Он добавил, что все эти меры поддержки позволяют оказывать медикам больше внимания.

«Регион растет, и врачи, и учителя — это те категории, без которых жизнь не может быть качественной», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что в областных больницах с начала года появилось 38 единиц тяжелого медицинского оборудования.