Услуги на полмиллиарда рублей получили женщины столицы и Подмосковья по родовым сертификатам

1 января 2006 года во всех регионах Российской Федерации были введены родовые сертификаты. С начала 2024 года с их помощью в Московском регионе услуги в медучреждениях получили более 89,3 тысячи женщин и 49,9 тысячи новорожденных. На обеспечение этих целей Отделение СФР по Москве и Московской области направило свыше 478 миллионов рублей.

Как отмечают в пресс-службе СФР, родовый сертификат – это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медучреждение, в котором она будет наблюдаться до и после беременности, а также рожать.

Это документ формируется врачами при первом посещении женской консультации по месту жительства.

«Раньше женщине нужно было самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь это не требуется, поскольку все необходимые сведения Отделение СФР получает автоматически. Это, в частности, данные о постановке на учет в женской консультации, а также данные о том, что роды успешно приняты и были оказаны услуги по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни», — отметил управляющий региональным ОСФР Сергей Алещенко.

Он отметил, что переход на электронную форму родового сертификата значительно упростил для медицинских работников процедуру заполнения документа, а для женщин отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк.

Если сертификат не был открыт женской консультацией, его сформирует роддом. Сертификат может быть также оформлен в детской поликлинике, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.