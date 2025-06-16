Услуги «живого навигатора» начали предлагать в Москве из-за сбоев GPS

В связи с проблемами в работе GPS в Москве начали предоставлять услуги «живого навигатора». На сайте бесплатных объявлений появилось предложение от девушки, которая за символическую плату готова помогать водителям ориентироваться на дорогах.

В тексте объявления говорится о том, что девушка не только помогает водителям ориентироваться на местности, но и делится с ними актуальной информацией, подбирает музыкальные композиции в соответствии с настроением и озвучивает сообщения, поступающие на телефон.

Она также готова выражать недовольство в адрес других участников движения вместо своего работодателя и даже звонко материть их.

Стоимость услуги составляет 1990 рублей в час или 14 990 рублей за 12 часов.

Ранее сообщалось, что столичные водители такси пожаловались на сбои в работе GPS после атак украинских дронов на Москву и городские округа Подмосковья.