«У меня много надежд»: аудиозапись осужденной на казнь студентки всколыхнула мировую общественность

В Иране суд вынес смертный приговор 23-летней студентке факультета бухгалтерии Наджме Амини, обвиняемой в богохульстве («саб оль-наби») и действиях против национальной безопасности. Девушку задержали сотрудники киберполиции FATA после выявления ее активности в социальных сетях. Защита Амини указывала на то, что публиковавшийся контент был сделан в состоянии галлюцинаций после употребления психоделиков без осознанного намерения, однако суд назначил свыше 12 лет лишения свободы и высшую меру наказания. В настоящее время осужденная находится в тюрьме Вакилабад и надеется на обжалование решения в Верховном суде. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Задержание и обвинения иранской киберполиции

Студентка была задержана 3 февраля 2026 года в результате рейда киберподразделения FATA, отслеживавшего публикации в иранском сегменте интернета.

Ей предъявили обвинения по статьям об оскорблении пророка Мухаммеда, распространении антиправительственной пропаганды и угрозе национальной безопасности Исламской Республики.

Аргументы защиты и позиция суда

Иранское законодательство предусматривает смягчение наказания за религиозные оскорбления, если они совершены в состоянии опьянения или без умысла.

Амини признала факт публикации, пояснив, что находилась под воздействием психоделических веществ. Несмотря на аргументы адвокатов о непреднамеренном характере действий, суд отказался смягчить приговор и назначил совокупное наказание в виде 12 лет тюрьмы и смертной казни.

Международный резонанс и правовая ситуация

Из заключения в тюрьме Вакилабад город Мешхед девушка передала аудиообращение, в котором заявила о своей невиновности и призвала правозащитников к международному вмешательству.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде Ирана. По данным правозащитной организации IHRNGO, правовая обстановка в стране остается напряженной: с начала текущего года в Иране исполнено уже свыше 600 смертных приговоров.