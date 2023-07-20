Почти десять тысяч жителей Подмосковья воспользовались услугой по расчету платы за изменение ВРИ земли

С начала года электронной услугой, которая позволяет собственнику земельного участка узнать о стоимости платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земли до подачи документов в Росреестр и внесения изменений в ЕГРН, воспользовались более девяти тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщили в областном Минимуществе.

«Сразу сделаю акцент на том, что плата за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) взимается только в том случае, если собственник на своем земельном участке запланировал строительство или реконструкцию объектов недвижимости. Виды разрешенного использования участков и объектов капитального строительства на них устанавливаются согласно территориальной зоне, их перечень внесен в специальный классификатор», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.

По словам министра, за два года действия электронной услуги в регионе предварительно рассчитали стоимость по смене ВРИ почти 19 тысяч граждан на сумму более 8,6 миллиарда рублей. Подробнее об услуге можно узнать здесь.

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