Услугу для аккредитованных кредитных организаций обновили на портале госуслуг в Подмосковье

На региональном портале госуслуг обновили услугу для банков и внедрили сервис автозаполнения полей. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Напоминаем, что услуга «Предоставление документов аккредитованными кредитными организациями в рамках программы льготного кредитования» предназначена для банков-участников программы, которые ранее заключили соглашение с государством о возмещении расходов при выдаче льготных кредитов для бизнеса.

Теперь, когда представитель банка подает заявление и вводит ИНН, автоматически заполняются такие данные: полное наименование организации, ОГРН и КПП. После этого следует добавить оставшиеся сведения и прикрепить документы. Заявление будет рассмотрено в течение 7 рабочих дней

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в Подмосковье.