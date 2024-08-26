Услугу для банков обновили на регпортале Подмосковья

Банки, которые являются участниками программы субсидирования и предоставляют льготы МСП, теперь могут заключать допсоглашения к соглашению о предоставлении субсидии в режиме онлайн — на регпортале, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна в разделе «Развитие бизнеса» — «Поддержка бизнеса и предпринимателей». Кроме того, запрос о предоставлении плана-графика теперь будет направляться проактивно, что значительно упростит документооборот между банками и ведомством.

Как отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, также на регпортале внедрен умный сервис, который в автоматическом режиме заполнит в заявке дату и номер соглашения. Необходимо только сначала ввести ИНН.

«Благодаря нововведениям получить услугу можно быстрее и проще, а при оформлении заявления теперь удастся обойтись без ошибок», — указала глава областного Мингосуправления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье реализуется свыше тридцати проектов с применением искусственного интеллекта.