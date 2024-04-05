Услугу для инвесторов на портале госуслуг Подмосковья дополнили «умным» сервисом

Услугу по предоставлению земельных участков без торгов инвесторам на региональном портале госуслуг дополнили сервисом предпроверки, который будет проверять наличие ранее поданных заявлений по указанному участку по кадастровому номеру. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Предварительная проверка поможет исключить подачу нескольких заявлений на один и тот же земельный участок, что приведет к снижению количества отказов в предоставлении услуги», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Помимо этого, по словам министра, теперь после заключения инвестиционного соглашения договор аренды будет создаваться в проактивном режиме. Отметим, что предприниматели региона могут получить землю без торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта, размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Услугой можно воспользоваться здесь.

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