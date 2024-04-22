Услугу для пользователей недр обновили на регпортале Подмосковья

Услугу для пользователей недр на региональном портале Подмосковья ускорили в три раза, а из списка обязательных документов исключили топографический план участка, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всего с начала года жители Подмосковья подали три тысячи онлайн-заявлений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком. Данные документы требуются в том случае, если строительство запланировано на землях за пределами населенных пунктов, напомнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе «Земля и стройка». Заполнить заявление можно в личном кабинете на регпортале. Нужны будут данные о местоположении застройки, кадастровый номер и документы. Топографический план сформируется автоматически. Ответ поступит в течение пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о самых востребованных цифровых сервисах в регионе.