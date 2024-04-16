Услугу по оформлению порубочного билета упростили в Подмосковье

В Подмосковье упростили услугу по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений. Теперь срок оформления порубочного билета сокращен в два раза и составляет восемь рабочих дней, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Порубочный билет необходим в том числе для осуществления санитарной рубки, ликвидации сухостоев или аварийных деревьев, реставрации объектов озеленения и их пересадки, напомнили в ведомстве.

Оформлять соответствующее заявление на региональном портале госуслуг теперь помогает «умный» сервис, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Если планируется вырубка менее пятнадцати деревьев, сервис автоматически создает один из обязательных документов — пересчетную ведомость. Это экономит время пользователей и снижает вероятность отказа», — подчеркнула глава областного Мингосуправления.

Услуга по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений доступна владельцам недвижимости. Для этого необходимо оформить онлайн-заявление и прикрепить к нему необходимые документы. Заявка будет рассмотрена администрацией муниципалитета, ответ придет в личный кабинет на регпортале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проводимой в регионе работе по благоустройству парков и лесопарков.