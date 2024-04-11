Услугу по оформлению разрешений на охоту оптимизировали в Подмосковье
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Услугу по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов оптимизировали на региональном портале госуслуг в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мы внедрили в нее «умные» сервисы, которые позволят выбрать объекты для охоты, а также исключили необходимость подавать документы лично в МФЦ и запустили подачу отчетов по результатам охоты в «цифре». Нововведения помогут снизить количество ошибок при заполнении заявлений и сократить число отказов в предоставлении услуги», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услугой можно воспользоваться по ссылке, она предусмотрена для физических лиц, включенных в государственный охотхозяйственный реестр. В ведомстве напомнили, что охотиться в регионе разрешено только в общедоступных угодьях — Солнечногорском, Шатурском, Щелковском.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.