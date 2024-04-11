Услугу по оформлению разрешений на охоту оптимизировали в Подмосковье

«Мы внедрили в нее «умные» сервисы, которые позволят выбрать объекты для охоты, а также исключили необходимость подавать документы лично в МФЦ и запустили подачу отчетов по результатам охоты в «цифре». Нововведения помогут снизить количество ошибок при заполнении заявлений и сократить число отказов в предоставлении услуги», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.