Услугу по оформлению выплаты на школьников упростили в Подмосковье

«Теперь при заполнении онлайн-заявки он проверяет информацию о всех детях заявителя и отображает тех, кому положена выплата, но еще не назначена. Родителю нужно будет просто выбрать, на кого ее оформить и отправить заявление», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.