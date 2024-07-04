Услугу по оформлению выплаты на школьников упростили в Подмосковье
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К онлайн-услуге по оформлению выплаты на обучающегося в Подмосковье добавили функцию автозаполнения данных, теперь многодетным семьям региона не придется самостоятельно заполнять данные о детях, на которых положена выплата. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь при заполнении онлайн-заявки он проверяет информацию о всех детях заявителя и отображает тех, кому положена выплата, но еще не назначена. Родителю нужно будет просто выбрать, на кого ее оформить и отправить заявление», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Пройти процедуру оформления выплаты можно на региональном портале госуслуг. Для этого нужно перейти в раздел «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Кроме того, сделать это можно с помощью мобильного приложения «Добродел».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.