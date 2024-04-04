Услугу по перераспределению земель упростили в Подмосковье

В Подмосковье упростили услугу по перераспределению земельных участков, теперь заявление на заключение соглашения будет проактивно поступать в личный кабинет пользователей на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В электронной форме услуги появилась возможность дать согласие на проактивное создание заявления на заключение соглашения. Документ будет формироваться автоматически после постановки нового участка на кадастровый учет и определения его стоимости», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, нововведение позволит ускорить процесс оформления прав на вновь образованный участок. Отметим, что воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, в собственности которых есть земли, граничащие с территорией из муниципальной или государственной земли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.