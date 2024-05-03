Услугу по выдаче разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых обновили в Подмосковье

На портале госуслуг Подмосковья получение разрешений на строительство над месторождением полезных ископаемых ускорили в два раза. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Напоминаем, что в регионе получить данную услугу в «цифре» можно с 2020-го года. Теперь же услуга оптимизирована, и получить ее можно за пятнадцать рабочих дней вместо тридцати пяти. Для того чтобы заполнить заявку, необходимо авторизоваться через ЕСИА, оплатить госпошлину, в онлайн-форме ввести сведения об участке застройки и прикрепить документы. При этом результат поступит в личный кабинет.

Перед началом возведения здания или сооружения на участке, который расположен за пределами населенных пунктов и находится над месторождением полезных ископаемых, нужно получить разрешение Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). В Подмосковье такой документ выдает Департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу.

Накануне губернатор Андрей Воробьев провел встречу с жителями Селятино и обсудил с ними наиболее актуальные для них вопросы.