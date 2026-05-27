Уснула и не проснулась: в элитной клинике Благовещенска 41-летняя женщина скончалась после плановой операции

В Благовещенске Амурской области возбуждено уголовное дело после гибели 41-летней пациентки в одной из самых дорогих клиник города — «Медлайн». Как сообщают Telegram-каналы, женщина обратилась в медучреждение по поводу опущения и выпадения матки, прошла полное обследование, сдала все необходимые анализы и после консультации с врачами легла на плановую операцию, которая обычно длится не более получаса.

Пациентке ввели наркоз, однако после завершения процедуры она в сознание так и не пришла. Стоимость услуги превысила 80 тысяч рублей.

Родственники забили тревогу, когда женщина перестала выходить на связь. По их словам, в клинике сначала уверяли, что с пациенткой все в порядке и она просто задерживается в послеоперационной палате, отходя от анестезии. Лишь спустя время семье сообщили о летальном исходе.

Несмотря на репутацию одной из самых престижных клиник Благовещенска, местные жители и раньше жаловались на хамство и некомпетентность персонала «Медлайна». По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело.