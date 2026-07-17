Уснула в ванной, домашние не достучались: в Хамовниках дверь вскрывали спасатели
Telegram-канал: москвичи вызвали спасателей из-за уснувшей в ванной родственницы
В Москве спасателям пришлось вскрывать дверь ванной комнаты, чтобы выручить женщину. Как сообщает Telegram-каналы, инцидент произошел в ночь на пятницу, 17 июля, в Хамовниках.
Хозяйка отправила домашних спать, а сама пошла принимать ванну. Около четырех часов утра один из родственников проснулся от шума воды, попытался достучаться, но женщина не отзывалась. Перепуганные близкие вызвали спасателей, те вскрыли дверь и разбудили уснувшую — она не пострадала.