Усопший зовет за собой во сне? Священник объяснил, почему не нужно бояться и что делать

В Русской православной церкви разъяснили, как верующим следует относиться к появлению усопших в сновидениях. Священнослужитель напомнил, что такие сны не должны становиться причиной страха или тревоги. Об этом пишет « Кулик », комментируя распространенные вопросы верующих.

Если во сне усопший зовет человека за собой, это не стоит воспринимать как дурной знак. В православной традиции такие случаи рекомендуют использовать как повод для молитвы и доброй памяти об ушедшем человеке. Вместо того чтобы искать в увиденном скрытые предсказания, лучше обратиться к духовной практике.

Подобные сны могут напоминать живым о важности молитвенной поддержки усопших. Особое значение имеет искренняя молитва, произнесенная от чистого сердца — она помогает сохранить душевное спокойствие и выразить заботу о человеке, которого уже нет рядом.

Верующие также могут заказать церковное поминовение, включая сорокоуст или другие службы. Однако священник подчеркнул, что главное заключается не в самом обряде, а в искренности чувств и внимании к памяти усопшего. В РПЦ напоминают, что тревожные сны не следует воспринимать как предвестники несчастий — намного важнее сохранять веру и не поддаваться суеверным толкованиям.