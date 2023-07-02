«Успели только с Катей расписаться»: молодой разведчик не вернулся домой с зоны СВО

Мамин помощник и гордость школы, Никита Иванов из города Дно за свои 20 лет успел многое. В школе он был заводилой на всей концертах и выступлениях, блистал знаниями истории и защищал честь района на соревнованиях по баскетболу. Однако прожил недолго.

Молодой боец Иванов погиб в ходе специальной военной операции, когда исполнял свой воинский долг. В его родной школе традиционная легкоатлетическая эстафета теперь будет именной. Она посвящена памяти Никиты, который вышел из стен школы в 2019 году, но будто бы навсегда оставил свою частичку там.

Как говорит мама Никиты — Юлия, ее сын всегда хорошо ладил с окружающими, в том числе и с младшим братом Тимофеем. Между ними была разница в 5,5 лет.

«Они был дружны. Никита вообще был как будто частью меня, и проблем с ним в принципе не было. Несмотря на то, что он хорошо и учился и в спорте успевал, паинькой не был. Но к нам с папой всегда очень уважительно относился, старался помогать, насколько мог», — вспоминает Иванова.

Как отмечает женщина, после школы ее сын поступил на бюджет в Псковский Государственный Университет, отучился год, все экзамены успешно сдал. Но вдруг решил взять академический отпуск и пойти служить в армию. Это было в ноябре 2020 года, а в августе 2021-го он женился. Иванов служил в части и приехал в отпуск на несколько дней.

«Успели только с Катей расписаться. Но детей у них не было. Молодые толком и пожить вместе не успели, он сразу уехал. Сын служил в Луге Ленинградской области в 25-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, а новоиспеченная жена осталась в Гатчине», — говорит Иванова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Юлии, перед началом СВО он уже был у границы, в Курске. В конце февраля ребята зашли «за ленточку», а уже через месяц, по всей вероятности, молодой боец погиб.

Как мать искала сына и в итоге узнала о его гибели, читайте здесь.