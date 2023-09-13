Успенская и Слава осудили Собчак за интервью с Хайдаровым

Как сообщает издание «Утро.ру» , они решили не молчать, узнав о новом выпуске шоу телеведущей.

Напомним, что скандал с Тимуром Хайдаровым, звездным пластическим хирургом, продолжается уже два месяца. На его работу пожаловались несколько знаменитостей, которым он сделал пластические операции. Среди них оказалась певица Слава, а еще сама Любовь Успенская.

Видимо, именно поэтому Собчак решила пригласить к себе скандальную личность на интервью. Но многие осудили знаменитость за этот поступок. Слава подобрала нелестные выражения для того, чтобы хоть как-то его назвать – «грязь, ложь и лицемерие».

Успенская тоже не осталась в стороне и стала участником публичных разборок. По ее словам, поведение журналистки беспринципно и непрофессионально.