Успеть за месяц: раскрыто, когда стоимость иномарок в России взлетит на 20%

Российский автомобильный рынок стоит на пороге серьезных ценовых изменений, пишет «110km.ru» . Согласно исследованию аналитиков, уже в марте стоимость новых легковых автомобилей вырастет на 2-3 процента, но главный удар ждет покупателей в апреле. С первого числа весны цены могут подскочить сразу на 20 процентов в зависимости от марки и модели.

Причина резкого подорожания кроется в изменении правил расчета утилизационного сбора для машин, ввозимых из стран Евразийского экономического союза. Нововведения ударят прежде всего по сегменту премиальных иномарок, которые попадают в страну по схеме параллельного импорта. Именно эти автомобили прибавят в цене максимально.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров пояснил, что дорогие иномарки могут стать тяжелее для кошелька сразу на несколько сотен тысяч рублей, а в отдельных случаях речь идет о прибавке более чем в миллион. Для массового сегмента последствия будут менее драматичными, но и здесь расслабляться не стоит — рост цен неизбежно коснется практически всех категорий.

Финансовый фон также не добавляет оптимизма. Недавнее снижение ключевой ставки Центробанка с 16 до 15,5 процента пока не ощущается покупателями. Автокредиты остаются дорогими, и массового притока клиентов за счет заемных средств не происходит. По прогнозам участников рынка, в 2026 году объем выдачи автозаймов может сократиться на 35-45 процентов по сравнению с прошлым годом.

Начало года и без того выдалось для автосалонов тяжелым. Как пишет «Российская газета», январь и февраль разочаровали даже лидеров рынка. Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин признал: столь сложного старта не было давно. Динамика продаж не оправдала ожиданий, и теперь дилеры вынуждены искать способы удержать покупателей.

Интересно, что на этом фоне некоторые производители идут на уступки. На рынке появляются предложения с крупными скидками на ходовые модели — автоконцерны пытаются привлечь клиентов, пока те окончательно не замерли в ожидании. Однако такие акции заканчиваются быстро, и массового снижения цен ждать не приходится.

Перед покупателями встает непростой выбор: спешить с покупкой или отложить решение. Эксперты советуют оценивать ситуацию индивидуально. Тем, кто присматривается к премиальным иномаркам, промедление может обойтись слишком дорого — апрельский скачок ударит по кошельку особенно сильно. Для массовых моделей ситуация чуть мягче, но и здесь надеяться на удешевление не стоит. Автомобильный рынок входит в полосу турбулентности, и цены продолжат ползти вверх.

