Установят новую программу: одна ошибка в Telegram стоит россиянам всех сбережений

«Лаборатория Касперского» предупредила владельцев Android о новой схеме кражи денег. Вымогатели маскируют опасный банковский троян под полезные дополнения для мессенджеров, пишет carexpo .

Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали всплеск активности вредоносного программного обеспечения, нацеленного на российских пользователей смартфонов под управлением Android. Речь идет о банковском трояне Mamont, который злоумышленники научились искусно маскировать.

По данным экспертов, мошенники предлагают владельцам гаджетов установить сторонние приложения, якобы способные ускорить работу Telegram или обойти существующие в нем ограничения. Ссылки для загрузки APK-файлов распространяются непосредственно под популярными постами и в комментариях к ним. В результате инсталляции такой «полезной» программы на устройство жертвы проникает вредоносный код.

После запуска троян запрашивает разрешение на чтение SMS и push-уведомлений. Получив доступ, программа начинает перехватывать коды подтверждения, поступающие от банковских приложений и портала «Госуслуги». Реализуя эту схему, преступники получают полный контроль над финансами жертвы, опустошая счета, а также взламывают аккаунты в других онлайн-сервисах.