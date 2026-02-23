Установят новую программу: одна ошибка в Telegram стоит россиянам всех сбережений
Kaspersky: аферисты заражают телефоны трояном через «ускорители» Telegram
«Лаборатория Касперского» предупредила владельцев Android о новой схеме кражи денег. Вымогатели маскируют опасный банковский троян под полезные дополнения для мессенджеров, пишет carexpo.
Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали всплеск активности вредоносного программного обеспечения, нацеленного на российских пользователей смартфонов под управлением Android. Речь идет о банковском трояне Mamont, который злоумышленники научились искусно маскировать.
По данным экспертов, мошенники предлагают владельцам гаджетов установить сторонние приложения, якобы способные ускорить работу Telegram или обойти существующие в нем ограничения. Ссылки для загрузки APK-файлов распространяются непосредственно под популярными постами и в комментариях к ним. В результате инсталляции такой «полезной» программы на устройство жертвы проникает вредоносный код.
После запуска троян запрашивает разрешение на чтение SMS и push-уведомлений. Получив доступ, программа начинает перехватывать коды подтверждения, поступающие от банковских приложений и портала «Госуслуги». Реализуя эту схему, преступники получают полный контроль над финансами жертвы, опустошая счета, а также взламывают аккаунты в других онлайн-сервисах.